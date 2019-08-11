بيان هام للعميد "الكازمي" حول إنقلاب مليشيات الإنتقالي

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أخبار قد تهمك : Advertisements صدر مدير أمن محافظة أبين العميد علي الذيب الكازمي "أبو مشعل"، بيانا هاما حول الأحداث والتطورات التي شهدتها العاصمة المؤقتة خلال الأيام الماضية. حذر فيه من خطورة تصعيد الإنتقالي، على النسيج الإجتماعي . وشدد العميد الكازمي على ضرورة تجنب هدم قيم التسامح والتصالح والإنجرار خلف المناطقية. ودعا مدير أمن محافظة أبين، في البيان الصادر أن التحالف العربي مهمته للقيام بواجبه الأخلاقي والأخوي وإيقاف المعارك والإنقلاب في عدن.

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