شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن هاني بن بريك ينوه بصمود الحوثي 5سنوات أمام ضربات الطيران السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - رد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك على تهديد المملكة العربية السعودية باستهدافهم قائلا "لا تهددونا بضرب الطائرات فالحوثي صمد 5 سنوات ". وكان التحالف العربي قال في بيان مساء أمس السبت إنه سيستخدم القوة ضد الانتقالي في حال لم ينسحب من المنشئات الحكومية التي سيطر عليها في عدن خلال المواجهات الأخيرة. أخبار قد تهمك : Advertisements وقال بن بريك في خطبة العيد إن الجنوب سيمر بأيام عصيبة، وأنه سيجوع، مطالبا الجنوبيين بالصبر.

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