شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: اتفاقية جديدة بين الشرعية والمجلس الانتقالي في الرياض .. ومصدر يكشف تفاصيلها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت الناشطة اليمنية، والحائزة على جائزة نوبل، توكل كرمان عن الهدف الحقيقي من الدعوة التي وجهتها السعودية للشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، مؤخرًا.
وأوضحت كرمان في منشور لها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، رصده "ناس تايمز" إن "الهدف هو التوقيع على الانفصال في الرياض ، لأن العالم لن يعترف بأي انفصال دون هذا التوقيع ودون الموافقة على الاستفتاء على فصل البلاد وتفتيتها".
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واتهمت كرمان، الشرعية اليمنية والرئيس هادي وقادة الأحزاب المتواجدين في السعودية بالخيانة.. مشيرة إلى أن" هذه هي المهمة الأخيرة للخونة في الرياض هادي وحكومته ونائبه ورئيس حكومته وقادة الاحزاب" بحسب تعبيرها. وطالبت الناشطة توكل كرمان من اليمنيين، الاصطفاف ضد السعودية واستعادة أرضهم وتاريخهم.
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