شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن أول ظهور للرئيس هادي بعد انقلاب المجلس الانتقالي في عدن.. شاهد ماذا فعل (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ظهر الرئيس هادي بجانب الملك سلمان ظهر اليوم خلال استقبال الامراء والعلماء وقادة القطاعات العسكرية المشاركين في الحج. وقال مصدر رئاسي :ان رئيس الجمهورية الرئيس عبدربه منصور هادي وصل إلى مدينة مكة المكرواكد بان الرئيس هادي سيناقش خلال اللقاء آخر التطورات السياسية والعسكرية بالعاصمة المؤقتة عدن.مة لعقد لقاء طارئ مع ‏خادم الحرمين الشريفين. أخبار قد تهمك : Advertisements

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