شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة توزع أضاحي العيد للأسر الأشد فقرا في مدينة تعز والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - وزعت مؤسسة شراكة للتنمية الإجتماعية (S.D)، اليوم، بمدينة تعز، أضاحي العيد لعدد 400 أسرة فقيرة، في عدد من أحياء المدينة بحضور مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة عبده علي.

المشروع الذي تم تمويله من مجلس أمناء المؤسسة، وتم فيه استهداف الأسر الاشد فقرا، وكذا أسر فئة المعاقين، يأتي في إطار مشاريع وتدخلات المؤسسة في المجال الاغاثي والانساني في أوساط المجتمع، وتأمين توفير الغذاء للفئات الأشد احتياجا.