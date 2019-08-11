شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لرئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء عقب انقلاب عدن مقدمين التهاني للملك سلمان (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، عصر اليوم الأحد، برفقة نائبه الجنرال علي محسن الأحمر ورئيس الوزراء معين عبد الملك في قصر منى بمدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.

آخر الاخبار الساخنة

ابنة إلهام الفضالة تخطف الأنظار برقصها المثير .. شاهد الفيديو

أول تصريح لرئيس الحكومة "معين عبدالملك" حول الأحداث الأخيرة بعدن .. ماذا قال؟

عاجل : هذا ما فجره الصحفي الجنوبي (فتحي بن لزرق) وكان صادماً للكل صبيحة يوم العيد.. شـــاهـد

عاجل : قبل قليل..(الانتقالي الجنوبي) يفاجئ الجميع بأول إعلان رسمي نحو الانفصال.. (تفاصيل)

اعلان مفاجئ من المجلس الانتقالي بالانسحاب من المواقع التي سيطر عليها وصحفي عدني يكشف الحقيقة !

Advertisements

أول ظهور لرئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء عقب انقلاب عدن مقدمين التهاني للملك سلمان (صور)

عاجل : الاعلان رسميا عن مصير اللواء مهران القباطي قائد اللواء الرابع حماية رئتسية

ورد الان : تصريح مفاجئ وعاجل صدر قبل قليل للمجلس الانتقالي يحدد موقفه من الوحدة واعلان الانفصال

شاهد أول صورة للرئيس هادي بعد الاطاحة به في عدن ...حالة من الذعر والهلع تسيطر عليه ؟!

وشارك رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء بتقديم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك خلال استقبال الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز في قصر منى الأمراء والوزراء وكبار المدعوين من ‎دول مجلس التعاون وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج.

ويعتبر ظهور رئيس الجمهورية ونائبه هو الأول بعد غياب غامض خلال الأيام الماضية والتواري عن الأنظار وعدم الإدلاء بأي تصريحات أو مواقف بالرغم مما شهدته العاصمة المؤقتة مدينة عدن من مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والجيش وميليشيات الحزام الأمني الإنقلابية وانتهت بسقوط العاصمة عدن بيد الإنقلابيين المدعومين إماراتياً بحسب تصريحات وزارة الخارجية.