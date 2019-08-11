شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان رسميا عن مصير اللواء مهران القباطي قائد اللواء الرابع حماية رئتسية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت الانباء الواردة من العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاحد، باستشهاد العميد مهران القباطي، قائد اللواء الثالث حماية رئاسية، في الواجهات التي اندلعت خلال الايام الماضية بعدن مع المليشيا التابعة للمجلس الانتقالي.

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و دارت في عدن اشتباكات بين قوات الحماية الرئاسية، التابعة للحكومة الشرعية، المدعومة من المجتمع الدولي، من جهة، وقوات "الحزام الأمني"، المدعومة إماراتيًا والموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، من جهة أخرى، استمرت اربعة ايام وانتهت بسيطرة مليشيا الانتقالي على كافة المعسكرات والمقار الحكومية.