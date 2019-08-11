[ صنعاء.. ارتفاع أسعار الأضاحي وعزوف غالبية المواطنين عن الشراء ]

شكى مواطنون في العاصمة صنعاء، من ارتفاع أسعار الأضاحي، بشكل غير مسبوق، الأمر الذي أدى إلى عزوف غالبية المواطنين عن شراءها هذا العيد.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن أسعار المواشي، شهدت ارتفاعا غير مسبوق، مقارنة مع الأعوام السابقة ماتسبب بعزوف غالبية المواطنين عن شرائها والاكتفاء الشراء بالكيلو نتيجة للظروف الصعبة التي يعيشها سكان العاصمة صنعاء.



وأوضحت المصادر: أن أسعار الأبقار وصلت إلى 800 ألف ريال وأكثر بينما ارتفعت أسعار الأغنام إلى أكثر من 100 ألف ريال ووصل سعر الكيلو اللحم إلى 6000 ريال.



وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية قد فرضت مبلغ 7 ألف ريال على كل أضحية من أضاحي العيد ألتي تدخل إلى العاصمة ‎صنعاء ،واجبرت محلات بيع اللحوم والدواجن بدفع اتاوات وجبايات غير قانونية.

