صنعاء: ارتفاع أسعار الأضاحي وعزوف غالبية المواطنين عن الشراء
صنعاء ـ يمن شباب نت ـ خاص
الأحد, 11 أغسطس, 2019 - 12:25 مساءً
[ صنعاء.. ارتفاع أسعار الأضاحي وعزوف غالبية المواطنين عن الشراء ]
شكى مواطنون في العاصمة صنعاء، من ارتفاع أسعار الأضاحي، بشكل غير مسبوق، الأمر الذي أدى إلى عزوف غالبية المواطنين عن شراءها هذا العيد.
وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن أسعار المواشي، شهدت ارتفاعا غير مسبوق، مقارنة مع الأعوام السابقة ماتسبب بعزوف غالبية المواطنين عن شرائها والاكتفاء الشراء بالكيلو نتيجة للظروف الصعبة التي يعيشها سكان العاصمة صنعاء.
وأوضحت المصادر: أن أسعار الأبقار وصلت إلى 800 ألف ريال وأكثر بينما ارتفعت أسعار الأغنام إلى أكثر من 100 ألف ريال ووصل سعر الكيلو اللحم إلى 6000 ريال.
وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية قد فرضت مبلغ 7 ألف ريال على كل أضحية من أضاحي العيد ألتي تدخل إلى العاصمة صنعاء ،واجبرت محلات بيع اللحوم والدواجن بدفع اتاوات وجبايات غير قانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر صنعاء: ارتفاع أسعار الأضاحي وعزوف غالبية المواطنين عن الشراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.