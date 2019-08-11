شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد : صورة الزبيدي تتصدر صحيفة "14 أكتوبر" الحكومية في أول صدور عقب سيطرة الإنتقالي على عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - صدرت اليوم الأحد الصحيفة الرسمية الحكومية 14 أكتوبر . وتصدر صفحتها الاولى صورة عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي مهنئا الشعب الجنوبي بعيد الأضحى في الداخل والخارج كما ابرزت الصحيفة على ظهر صفحتها الاخيرة صورة الشهيد العميد منير محمود ابو اليمامة .
يشار إلى أنها المرة الأولى التي تصدر الصحيفة في أول ايام عيد الأضحى المبارك وهو الاصدار الأول عقب سيطرة الإنتقالي على العاصمة عدن.
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