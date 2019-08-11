شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن سكرتير عيدروس الزبيدي: لن ننسحب من ارضنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أخبار قد تهمك : Advertisements كد السكرتير الخاص للرئيس عيدروس قاسم الزبيدي عبدالعزيز الشيخ ان القوات الجنوبية لن تنسحب.وقال الشيخ في تغريدة على تويتر: لا يوجد اي انسحاب ولا احد ينسحب من ارضه، ولا عودة للإرهاب الارهابيين.ومضى بالقول: كل عام وانتم بخير وانتصاراتكم مستمرة.مضيفا: مثلما انتصرت قواتنا المسلحة الجنوبية في ميادين الشرف قادرة على حماية الانتصارات وتأمين الشعب والوطن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سكرتير عيدروس الزبيدي: لن ننسحب من ارضنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.