شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن في أول أيام العيد مليشيا الحوثي تقصف مدينة مأرب بصاروخ باليستي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - صاروخ ..أكدت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي الانقلابية، أطلقت صاروخ باتجاه مدينة مأرب، صباح اليوم الأحد.
وأضافت المصادر إنهم سمعوا دوي انفجار ضخم في سماء مأرب، اتضح لاحقاً أنه لصاروخ حوثي تم تدميره في سماء مأرب من قبل دفاعات التحالف العربي.
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