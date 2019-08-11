شاهد : جماعات تتسلق الجبال المطلة على قصر معاشيق لنهبه

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أخبار قد تهمك : Advertisements وهد العشرات منذ ساعات الصباح وبعد صلاة عيد الاضحى المبارك العشرات من البلاطجة يعتلون سلسلة الجبال المطلة على قصر معاشيق بغرض النزول الى ثكنات ومساكن الحماية لغرض السرقة والنهب.

وكانت جماعات مماثلة قد استطاعت ليلة امس نهب كميات من الاسلحة والعتاد والذخائر والسيارات المصفحة من ساحة حقات بمعاشيق بعد قرار توقف اطلاق النار وانسحاب قوات الانتقالي . شهود عيان اكدو ليمن الغد انهم شاهدو الناهبين وهم يتجولو بالمصفحات والسيارات المنهوبة في شوارع كريتر ، ولم تجد تلك الجماعات اي رادع مما استمرت العملية نهارا جهاراً.

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