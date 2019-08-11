شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن المجلس الانتقالي الجنوبي يغادر الصمت ويكشف رسمياً حقيقة انسحابه من عدن "تفاصيل مفاجئة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكد السكرتير الخاص لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عبدالعزيز الشيخ ان القوات الجنوبية لن تنسحب من المواقع والمعسكرات التي سيطرت عليها في عدن.

وقال الشيخ في تغريدة له على صفحته في تويتر: لا يوجد اي انسحاب ولا احد ينسحب من ارضه، ولا عودة للإرهاب الارهابيين.

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ومضى بالقول: كل عام وانتم بخير وانتصاراتكم مستمرة.

مضيفا: مثلما انتصرت قواتنا المسلحة الجنوبية في ميادين الشرف قادرة على حماية الانتصارات وتأمين الشعب والوطن.