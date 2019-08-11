ورد الان : تصريح مفاجئ وعاجل صدر قبل قليل للمجلس الانتقالي يحدد موقفه من الوحدة واعلان الانفصال

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عدن - ياسمين التهامي - أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم أن معركة عدن لا تهدف لإعلان الانفصال. وقال الهيثم في حديث له عبر قناة #الحدث : Advertisements "نحن واجهنا عناصر القاعدة وداعش في عدن، ونحن لا نهدف من معركة عدن الانفصال". وأضاف "ندعم الشرعية ممثلة بالرئيس هادي، ونحن مع الشرعية ولكن ضد الحكومة". وتابع قائلا "نحن مع أي محاولة للتهدئة والحوار، ونواصل مقاتلة الحوثيين.

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