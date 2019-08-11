شكرا لقرائتكم خبر عن اول تصريح لوزير الداخلية حمد الميسري بعد مغادرته عدن.. السعودية صمتت والإمارات ذبحتنا من الوريد... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم وزير الداخلية اللواء أحمد الميسري، دولة الإمارات العربية المتحدة، بالوقوف وراء العملية الانقلابية التي نفذتها مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن.

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- عاجل : اول تصريح لوزير الداخلية حمد الميسري بعد مغادرته عدن.. السعودية صمتت وذبحتنا من الوريد للوريد (فيديو)

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وانتقد "الميسري" في أول ظهور له منذ مغادرته عدن باتجاه السعودية، بعد اقتحام منزله من قبل المليشيات الجنوبية، صمت الرئاسة على ما حدث في عدن.

كما انتقد صمت السعودية، التي ظلت صامتة طيلة أربعة أيام، بينما "الإمارات" تذبح الشرعية في عدن من الوريد إلى الوريد".

وأكد أن 400 مدرعة إماراتية شاركت في المعركة ضد الشرعية، في كل مربع من مربعات عدن، يقودها آلاف المأجورين.

شاهد الفيديو الكامل لتصريح وزير الداخلية: