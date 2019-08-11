شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : طرد السفير الإماراتي من اليمن وسحب السفير اليمني لدى أبوظبي..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العميد ناصر عبدربه منصور هادي قائد الحماية الرئاسية بعدن يصدر قبل قليل بيانا عسكريا هـــاما وعاجلا (نص) سقوط الذراع الأيمن للرئيس هادي بقصر المعاشيق.. والحماية الرئاسية توجه رسالة عاجلة للانتقالي الجنوبي..!(صورة)

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