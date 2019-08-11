شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هاني بن بريك يطلق تصريح ناري ويتحدى السعودية ...شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك رفض المجلس الانتقالي لدعوة سعودية لانسحاب قوات تابعة للانتقالي من مؤسسات حكومية والوية تم السيطرة عليها. وقال بن بريك ان قوات الانتقالي لن تنسحب حتى ولو قامت السعودية بقصف الشعب كله حد وصفه. وجاء هذا التصريح عبر خطاب ملتفز بثته قناة المجلس الانتقالي

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