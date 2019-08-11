شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان الكويتي الشهير في عرفة بشكل مفاجئ .. وفاجعة تعم الوسط الفني في الخليج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ‏أكدت صحف محلية كويتية، على وفاة الفنان الكويتي ‎حمود ناصر، امس السبت.

وأوضحت الصحف، أن الفنان الكويتي توفي إثر سكتة قلبية أصابته أمس الذي يصادف يوم عرفة.

وقد أحدثت الوفاة المفاجئة للفنان الكويتي المعروف، فاجعة في الوسط الفني الخليجي .