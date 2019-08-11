شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بأوامر مباشرة من ابن زايد... المجلس الانتقالي يسلم المواقع الحكومية لقوات طارق عفاش "تفاصيل خطيرة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر بالمجلس الانتقالي ان هناك تنسيق بين قوات المجلس الانتقالي وقوات حراس الجمهورية التي يقودها طارق عفاش واشار المصدر الى ان توجيهات صدرت من محمد بن زايد لقيادة المجلس الانتقالي بتسليم المواقع لقوات طارق ياتي هذا بعد ساعات من مطالبة السعودية لقوات المجلس الانتقالي الانسحاب من المقرات الحكومية واضاف المصدر الى انه تم اجراء اتصالات مع الجانب السعودي وابدئ موافقته على ان يتسلم المواقع قوات تابعة لطارق

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