شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. 3 أمراء من "آل سعود" يقولون كلمتهم الاخيرة بعد حدث صادم "لابن سلمان" "يا نبقى سوا يا ننتهي سوا" (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن ثلاثة أمراء من الأسرة الحاكمة فيالسعودية "آل سعود"، عن موقفهم بعد حدث هز السعودية، وأثار موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر الأمراء الثلاثة، عن تضامنهم مع الإعلامية السعودية سارة دندراوي، التي أساءت إلى دولة الكويت أثناء محاولتها الهجوم على قطر.

وقال سطام بن خالد آل سعود: "قال الملك فهد (يا تبقى الكويت والسعودية سوا يا تنتهي سوا)، علاقة المملكة والكويت أكبر من أي شخص، وكلنا واحد وعزكم عزنا وأنتم أهلنا".

وأضاف سطام آل سعود: "أنا متأكد أن الأخت سارة الدندراوي لا تقصد الإساءة لأهلنا بالكويت وكونوا واثقين من ذلك، ويجب علينا أن لا نترك مجالًا للمتربصين ببث فتنهم فنحن شعب واحد".

Advertisements

من جانبه، اعتبر عبد العزيز بن فهد آل سعود، أن ما أسماه "خبث تنظيم الحمدين حوّل الموضوع من معناه وهو فضيحة قطر وترويجها للخمور، إلى الهجوم على سارة دندراوي، ولكن فشلوا".

بدوره، رأى عبد الله بن سلطان آل سعود"، أن سارة دندراوي "يبدو أنها أوجعت الكثير بالحقيقة التي تحدثت بها، ونهض مناصري قطر للفزعه لدويلة الإرهاب"، وفق وصفه.

يشار إلى أن وزارة الإعلام الكويتية، اعتبرت أن ما بدر من مذيعة قناة العربية هو إساءة تستوجب الاعتذار السريع إلى الشعب الكويتي.