شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو ...الجنرال الأحمر يباغت الجميع ويتقدم بهذا العرض للمجلس الانتقالي وهاني بن بريك يرد عليه ويضع هذا الشرط الخطير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاجأت قيادة المجلس الانتقالي باتصال هاتفي من نائب رئيس الجمهورية علي محسن صالح الاحمر يطالب فيه قيادات المجلس بالعودة الى لغة العقل ووقف نزيف الدماء اليمنية.

وقال الاحمر في حديثه لنائب رئيس المجلس هاني بن بريك ان القتلى هم يمنيون ولا احد يستفيد من هذا العبث.

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وكشق مصدر مطلع في المجلس الانتقالي ان هاني بن بريك اشترط خروج كل القيادات العسكرية الموالية لحزب الاصلاح كشرط رئيسي لوقف كل المواجهات.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، قد اعلن دعمه للشرعية ممثلة بالرئيس هادي، واستمراره في القتال ضد الحوثيين.

وأضاف المجلس في بيان له ترحيبه بأي محاولة للتهدئة والحوار، وأنه لا يهدف من معركة عدن الانفصال

وأشار المجلس الانتقالي، إلى أنه كان لا بدّ من رحيل الحكومة من عدن.