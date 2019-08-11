شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان ...اول رد فعل للحوثيين على الهجوم السعودي الساحق على الانتقالي ومطالبته باخلاء المعسكرات التي يسيطر عليها والا ستكون حرب شاملة عليهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب لحوثيين اقيادات المجلس الانتقالي بمواجهة السعودية ورفض الانسحاب من المعسكرات التي يسيطرون عليها.

وغرد القيادي الحوثي البارز " حسين العزي" قائلا ان الانسحاب سيكسر شوكة الانتقالي الى الابد وعليهم المواجهة ورفض الاستجابة للمطالب السعودية.

وحذر العزي قيادة الانتقالي ان هزيمتهم عسكريا سوف تلحقها هزيمة سياسية ولن يكون لهم اي سند يقف الى جانبهم في المحافل الاقليمية والدولية .

وكانت مصادر مطلعة في المجلس الانتقالي قد اوضحت ان عيدروس الزبيدي رئيس المجلس اجرى اتصال هاتفي بولي عهد ابو ظبي يطلب فيه التدخل ووقف ضربات طائرات السعودية على المعسكرات الجنوبية.

واشارت المصادر الى ان عيدروس الزبيدي بدى غاضبا بعد الاتصال ويبدوا انه لم يتلقى اي رد يشعره بالطمانينة

وكان طيران التحالف العربي قد نفذ غارة جوية قبل قليل شمال عدن.

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وجاءت الغارة عقب تهديد باستخدام القوة .

وقال شهود عيان ان الطائرات دكت معسكرات كانت قد سيطرت عليها قوات الانتقالي.

واضاف الشهود ..هناك صراخ وارتفاع اصوات الجنود وهم يلوذون بالفرار بالشوارع دون ان يكون لديهم اي سلاح .