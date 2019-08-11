شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بارز في مجلس النواب التابع للشرعية يزف خبر كارثي يصدم الملك سلمان وولي عهده ويفقدهما اقوى ورقة وستجعل السعودية تضطر لوقف الحرب في اليمن نهائيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن برلماني يمني قبل قليل وفاة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض.

وقال البرلماني اليمني شوقي القاضي في تغريدة له على تويتر رصدها "ناس تايمز" إن هناك "أنباء عن وفاة الرئيس عبدربه منصور هادي".

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وقال المحلل السياسي الاردني عبد العزيز احمد الظراونة في حديثه لقناة الحرة انه اذا صدق هذا الخبر فسوف تفقد السعودية اقوى ورقة تمتلكها وهي شرعية هادي الذي يمنحها الصلاحية القانونية لمهاجمة الانقلابيين الحوثيين او حتى الميليشيات التابعة للامارات في الجنوب.

واضاف ( لكن رغم ان هذا الخبر قد يكون محزنا فانه قد يكون المفتاح لوقف الحرب نهائيا والبدئ في محادثات سلام شاملة في اليمن.

من جانبه أكد مراسل الجزيرة في اليمن سمير النمري في تغريدة مشابهة رصدها "ناس تايمز" إلغاء خطاب الرئيس هادي المقرر بثه في قناة اليمن الفضائية مساء اليوم بمناسبة عيد الأضحى.