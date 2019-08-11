شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: التحالف العربي يعلن قصف مليشيا الإنتقالي في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي لدم الشرعية في اليمن عن استهداف مناطق للإنتقالي في عدن بغارات جوية فجر اليوم الأحد. وقال أن هذه المواقع كانت تشكل تهديدا مباشرا لأحد المواقع المهمة للحكومة الشرعية اليمنية. وأضاف: أن هذه العملية ستكون الأولى وسيليها عملية أخرى في حال عدم التقيد ببيان التحالف. وقال أن الفرصة لا تزال سانحة للانتقالي للانسحاب الفوري من المواقع التي سيطر عليها بالقوة

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