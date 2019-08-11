شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان ...ضاحي خلفان يباغت الجميع ويقلب الطاولة على المجلس الانتقالي ويصفهم بهذا الوصف الجارح والمهين ويؤكد ان الامارات ستتخلى عنهم لهذا السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رغم ان القيادي الاماراتي المثير للجدل ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق كان اول من حرض المجلس الانتقالي على الانفصال الا انه قلب الطاولة عليهم ووصفهم في تغريدة له بأنهم مجموعة من الحمقى والمراهقين السياسييين .

واضاف خلفان " هاجمتم الابرياء من ابناء الشمال واصحاب البسطات الذين يسعون لكسب قوتهم فانقلب العالم كله عليكم وهذا هو ثمن حماقتكم.

واضاف " قيادتنا الحكيمة لن تساند مثل هؤلاء الحمقى الذين كشفوا للعالم انهم لا يتورعون عن القيام باعمال اجرامية ضد اناس عزل لاحول لهم ولا قوة.

وكان خلفان قد قال في تغريدات سابقة إن "استقلال الجنوب أمر ضروي للأمن القومي العربي والخليجي".

ودعا خلفان إلى إنهاء "شرعية (الرئيس اليمني) عبد ربه" معتبرا ذلك "العلاج الحقيقي لاستقلال جنوب (اليمن)".

وتابع في تغريدة أخرى: "من حق الجنوب أن يرحّل أبناء الشمال في ظل الاعتداءات التي يقوم بها الشمال على مدن الجنوب. ففي كل مرة تضبط جماعة بحوزتها ما يهدد أمن واستقرار الجنوب".

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وتأتي تغريدات خلفان بعد أيام من مقتل العشرات في هجوم للحوثيين استهدف معسكرا لقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا في محافظة عدن، جنوبي اليمن.

وتسيطر حكومة هادي على عدن وتتخذ منها عاصمة مؤقتة في الوقت الذي يسيطر فيه الحوثيون على العاصمة صنعاء.

مغردون:"سيناريو التقسيم في الأفق"

وتباينت قراءات المغردين اليمنيين لتعليقات خلفان. فقد وصفها بعض المغردين بـ "الخطيرة" واعتبروها دعوة ترسخ الطائفية وتعمق النزعة الانفصالية، محذرين من العواقب الوخيمة لأي تقسيم لليمن.

وفي المقابل، اتهم مغردون خليجيون دولا معادية للإمارات بتشويه صورتها بإساءة تأويل تصريحات مسؤوليها.

ولم يستبعد آخرون أن يكون حديث خلفان حول الانفصال مقدمة لحرب أخرى في اليمن.