شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وفي غاية الخطورة ..الامارات تصعق كل ابناء الجنوب وتعلن رسميا تخليها عن القضية الجنوبية وبن زايد يؤكد ان الملف الجنوبي بأكمله بيد السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تخلت الامارات عن حليفها الجنوبي القوي ( المجلس الانتقالي واعلنت ان الملف الجنوبي سيكون بيد قائدة التحالف المملكة العربية السعودية. واعلن وزير الخارجية الإماراتي " عبدالله بن زايد " ان الإمارات شريك فاعل في التحالف العربي الى جانب السعودية .

من جانبه اكد التحالف العربي ان قوات التحالف هي من ستقوم بتأمين كافة المواقع التي ستنسحب منها ميلشيا الحزام الأمني الموالية للإمارات . واشار مصدر مسئول في التحالف في تصريحات له قبل قليل أن عملية الانسحاب ستتم قبل انعقاد اجتماع الرياض الذي دعت اليه السعودية .

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