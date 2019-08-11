شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو:اقوى واشجع واجرأء مسؤول في الشرعية يواجه الملك سلمان وولي عهده وولي عهد ابو ظبي بعد احداث عدن بكلام صادم لم يجرؤ على قوله حتى عبد الملك الحوثي ( صورة + الاسم ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه المستشار الرئاسي السابق، ونائب رئيس البرلمان اليمني، الأستاذ عبدالعزيز جباري رسالة عاجلة إلى قيادة التحالف العربي بعد أحداث الانقلاب على الشرعية في عدن. وفي تغريدة رصدها محرر "بويمن" قال جباري: "إلى قيادة التحالف : اصبح حديثكم عن دعم الشرعيه في اليمن يثير السخريه ويدعو للضحك والبكاء في ان معا". وأضاف جباري: "عن اَي شرعيه تتحدثون وقد ذبحتوها من الوريد الى الوريد لم يفعل الحوثي بالشرعيه مثلما فعلتم بها".

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كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو:اقوى واشجع واجرأء مسؤول في الشرعية يواجه الملك سلمان وولي عهده وولي عهد ابو ظبي بعد احداث عدن بكلام صادم لم يجرؤ على قوله حتى عبد الملك الحوثي ( صورة + الاسم ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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