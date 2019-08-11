شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : السعودية تمهل المجلس الانتقالي الجنوبي ساعة واحدة للانسحاب من عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت المملكة العربية السعودية، قائدة التحالف بيانا عاجلا قبل قليل توعدت فيه باستخدام القوة العسكرية مالم تنسحب مليشيات الانتقالي التابع للإمارات من المواقع التي تسيطر عليها في عدن. ومنحت قيادة التحالف قرابة الساعتين للانسحاب وتحديدا ابتداء من منتصف الليلة الجارية. تفاصيل لاحقا..

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