شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل.. وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان يصدران اول تصريح بعد سقوط عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق وزير الدفاع للحكومة الشرعية ورئيس هيئة الأركان العامة بحري النخعي على الأحداث الأخيرة الجارية في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

وأكد وزير الدفاع، الفريق الركن، محمد علي المقدشي، ورئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الركن بحري، عبدالله سالم النخعي، وقوف المؤسسة العسكرية بكافة تشكيلاتها ووحداتها القتالية خلف الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس المشير، عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وقال وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان في برقية مشتركة رفعاها إلى فخامة رئيس الجمهورية، “إن الاحداث العصيبة التي يعيشها وطننا اليمني الحبيب في ضل انقلاب مليشيات ايران الحوثية، قد أفرزت احداث القت بضلالها على أمن الوطن وإستقراره تمثلت في قيام ثلة ممن فقدو مصالحهم بالانقلاب على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن الحبيبة وسعيهم الحثيث لإقلاق السكينة العامة فيها والقيام بممارسات مخلة بالأمن والاستقرار مستغلة انشغال القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن ووحدته وحماية مكتسبات الثورة والجمهورية ضد المليشيا الانقلابية الحوثية الإيرانية”.

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وأضافا “وعليه فإننا وانطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية، نرفع الى فخامتكم ببرقيتنا المؤكدة على تأييدنا ومساندتنا لفخامتكم والتزام قواتنا المسلحة بتنفيذ توجيهاتكم ورهن اشارتكم في مختلف الأحوال والظروف لخوض المعركة الوطنية مع مليشيات الانقلاب المتمردة المدعومة من ايران وكل المشاريع الفوضوية العقيمة التي تهدف الى حرف مسار معركتنا الأساسية وتصب في خدمة المليشيا الحوثية والجماعات الإرهابية”.

وجدد وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان في برقيتهما، العهد لفخامة الرئيس، والتأكيد بان القوات المسلحة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن اليمن واستقراره ووحدته وكل شبر فيه مستندين الى توجيهات فخامته وبمساندة الاشقاء في قيادة التحالف العربي الشقيق وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها الحكيمة التي سيسجل موقفها التاريخي في وقفتها الى جانب الشعب اليمني بأحرف من ذهب.