شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تكشف اسباب انسحاب الحماية الرئاسية وتفاصيل اللحظات الاخيرة داخل قصر المعاشيق وهذا ماحدث بين قيادة القوات السعودية والقوات التابعة للرئيس هادي "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكر مصدر حكومي مسؤول في تصريح خاص لـ " المنارة نت " أن الحكومة الشرعية، ستكشف خلال الساعات القليلة القادمة، عن حقيقة ما جرى في العاصمة المؤقتة عدن منذ الهجومين الإرهابيين على معسكر الجلاء بالبريقة ومركز شرطة الشيخ عثمان، الخميس قبل الماضي، حتى إشعال مليشيات الإنتقالي للحرب على الدولة ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة قبل أربعة أيام، وكذا التطورات التي أعقبت إشعال الحرب.. وأضاف المصدر بأن الحكومة ستعلن رسمياً موقفها من كل ما حصل ويحصل في عدن ، والإجراءات التي قامت بها في سبيل حقن دماء اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن، والحفاظ على المساكن والمنشآت..، وإيقاف تمدد المعارك إلى المحافظات المجاورة وإحتوائها ثم إخمادها في عدن . وأوضح المصدر ذاته في سياق تصريحه الخاص لـ " المنارة نت " أن إندلاع الحرب في العاصمة المؤقتة عدن، وإستمرارها يصب في خدمة العدو الأوحد لليمنيين المتمثل في مليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة إيرانياً، الأمر الذي دفع بالحكومة الشرعية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب بين ألوية الحماية الرئاسية، ومليشيات الإنتقالي.



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