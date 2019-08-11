شاهد : أول فيديو من داخل قصر معاشيق في عدن بعد السيطرة عليه وتصريح مفاجئ حول قوات الحماية

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عدن - ياسمين التهامي - سيطرت القوات الجنوبية مساء امس على قصر معاشيق في #عدن ، وتم السماح للقوات التي كانت تشكل حماية للقصر بالمغادرة بأسلحتهم الشخصية. ونشر ناشطون مقطع فيديو ـ أعادت نشره قناة "يمن الغد" على اليوتيوب ـ ويظهر فيه قيادي عسكري تابع للمجلس الانتقالي وهو يطمن قوات الحماية ويؤكد انه تم السماح لهم بالمغادرة بأسلحتهم الشخصية. ويعد القصر الرئاسي الكائن في مدينة كريتر آخر معقل لقوات الرئاسة عقب سقوط كافة المعسكرات داخل المدينة. Advertisements واحكمت القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي سيطرتها اليوم على مدينة عدن عقب ٤ ايام من المعارك مع القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي.

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