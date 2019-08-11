شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : رئيس المجلس الانتقالي يطلق اقوى تهديد للسعودية إذا أصرت على طلبها بانسحاب قواته من المواقع الحكومة في عدن! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - هدد رئيس ما يسمى بــ “المجلس الإنتقالي الجنوبي” عيدروس الزبيدي السعودية إذا اصرت على موقفها الذي طالب بانسحاب قوات الانتقالي والحزام الامني من المواقع الحكومية في عدن.
وقال الزبيدي في تغريدة له على توتير أنه يعمل على سحب قوات المقاومة الجنوبية التابعة للإنتقالي المشاركه في جبهات الحدود.
وأضاف الزبيدي: لا اضن السعودية تصر على مطالبها بسحب قواتنا من المواقع الحكومية في عدن.
وفي رسالته إلى الحكومة الشرعية قال لن يكون التحالف معكم من أجل سيطرتكم على الجنوب.
وأضاف: ما فقدتموه عسكريا لن تحصلو عليه سياسيا، مشيراً بهذا للحكومة الشرعية
وختم كلماته بعبارة “قضي الأمر”
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