شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اعتقال رئيس الجمهورية وإحالته للتحقيق بتهم سياسية وسقوط قتلى وجرحى من الحماية الرئاسية (أول صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن قوات الأمن في قرغيزستان اعتقلت الرئيس السابق للجمهورية ألمظ بك أتامباييف يوم الخميس، بعد يوم من محاولة فاشلة لاعتقاله أدت إلى مقتل شخص واحد على الأقل في اشتباكات عنيفة مع حمايته الرئاسية.

وتم اصطحاب أتامباييف، الذي كان مطلوبا في البداية لاستجوابه كشاهد في تحقيق، إلى وحدة التحقيقات بوزارة الداخلية. وأشارت بعض التقارير الإعلامية المحلية إلى أنه سلم نفسه.

ويهدد خلاف بين أتامباييف والرئيس الحالي سورونباي جينبيكوف بزعزعة الدولة التي تستضيف قاعدة جوية عسكرية روسية وتعد مركزا مهما لاستخراج الذهب.

وتقول السلطات إن أحد أفراد قوات الأمن لقي حتفه في محاولة الاعتقال الفاشلة يوم الأربعاء واحتجز أنصار أتامباييف ستة آخرين.

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وأمر الرئيس جينبيكوف يوم الخميس ”بإجراءات عاجلة“ لم يحددها للحفاظ على حكم القانون. وأبلغ البرلمان بأن أتامباييف، الذي كان مطلوبا كشاهد في السابق، أصبح مطلوبا الآن في ”جريمة خطيرة“.

كان البرلمان قد اتهم أتامباييف بالفساد ورفع عنه الحصانة في يونيو حزيران. ويقول أتامباييف إن اتهامات الفساد ذات دوافع سياسية.