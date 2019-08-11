شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن محسن خصروف يوجه رسالة قوية ومقتضبة عن سقوط عدن ويورد معادلة دقيقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أخبار قد تهمك : Advertisements لق مدير دائرة التوجيه المعنوي للجيش الوطني المقال اللواء محسن خصروف على سقوط العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد. واقتضب خصروف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (أبوظبي + الرياض =١، والباقي كما رأيتم وسمعتم في عدن). وكان خصروف صرح لوسائل الإعلام تصريحات هاجم فيها التحالف العربي.

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