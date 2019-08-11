ورد الآن : الانتقالي الجنوبي يفاجئ الجميع ويتراجع عن خيار الانفصال ويؤكد دعمه للشرعية ويصدر البيان رقم1

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، دعمه للشرعية ممثلة بالرئيس هادي، واستمراره في القتال ضد الحوثيين.



وأضاف المجلس في بيان له ترحيبه بأي محاولة للتهدئة والحوار، وأنه لا يهدف من معركة عدن الانفصال أخبار قد تهمك : Advertisements وأشار المجلس الانتقالي، إلى أنه كان لا بدّ من رحيل الحكومة من عدن.

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