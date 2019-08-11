شكرا لقرائتكم خبر عن ”ذبحتوها من الوريد إلى الوريد” .. أقوى رد ناري من ”الشرعية” إلى قيادة التحالف بعد انقلاب عدن "نص الرسالة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه المستشار الرئاسي السابق، ونائب رئيس البرلمان اليمني، الأستاذ عبدالعزيز جباري رسالة عاجلة إلى قيادة التحالف العربي بعد أحداث الانقلاب على الشرعية في عدن.

وفي تغريدة قال جباري: "إلى قيادة التحالف : اصبح حديثكم عن دعم الشرعيه في اليمن يثير السخريه ويدعو للضحك والبكاء في ان معا".

وأضاف جباري: "عن اَي شرعيه تتحدثون وقد ذبحتوها من الوريد الى الوريد لم يفعل الحوثي بالشرعيه مثلما فعلتم بها".

عبدالعزيز جباري@Abdulazizjupari

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الى قيادة التحالف اصبح حديثكم عن دعم الشرعيه في اليمن يثير السخريه ويدعو للضحك والبكاء في ان معا. عن اَي شرعيه تتحدثون وقد ذبحتوها من الوريد الى الوريد لم يفعل الحوثي بالشرعيه مثلما فعلتم بها .

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