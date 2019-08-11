شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..اعلان جديد للتحالف العربي يصدم " المجلس الانتقالي " ويضيق هامش المناورة عليه ويحدد موعد انسحاب الميلشيا من " المعاشيق " والمواقع التي سيطر عليها بعدن ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن مصدر مسئول في التحالف العربي قبل قليل أن الاجتماع الذي دعت اليه السعودية في الرياض بمشاركة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي سينعقد بعد الانسحاب الكامل لميلشيا الحزام الأمني من كافة المواقع التي سيطرت عليها وليس بعده . ومثل تصريح المصدر المسئول تضييقا لهامش المناورة لدى المجلس الانتقالي الذي سارع الى اعلان ترحيبه بدعوة السعودية على اعتبار ان اي متغيرات في المشهد الميداني الطاريء في عدن ستخضع للحوار المرتقب في السعودية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل ..اعلان جديد للتحالف العربي يصدم " المجلس الانتقالي " ويضيق هامش المناورة عليه ويحدد موعد انسحاب الميلشيا من " المعاشيق " والمواقع التي سيطر عليها بعدن ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.