عاجـــل : التحالف يفاجئ الجميع ويفجر مفاجئة ويكشف عن القوة التي ستسيطر على عدن بعد انسحاب مليشيات التمرد التابعة للمجلس الانتقالي

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عدن - ياسمين التهامي - اكد التحالف العربي ان قوات التحالف هي من ستقوم بتأمين كافة المواقع التي ستنسحب منها ميلشيا الحزام الأمني الموالية للإمارات . واشار مصدر مسئول في التحالف في تصريحات له قبل قليل أن عملية الانسحاب ستتم قبل انعقاد اجتماع الرياض الذي دعت اليه السعودية . من جهة اخرى اعلن وزير الخارجية الإماراتي " عبدالله بن زايد " ان الإمارات شريك فاعل في التحالف العربي الى جانب السعودية .

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