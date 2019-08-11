شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..انتشار عسكري كثيف لقوات التحالف بعدن ..واعلان مفاجئ لـ" بن زايد " (تفاصيل عاجلة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد التحالف العربي ان قوات التحالف هي من ستقوم بتأمين كافة المواقع التي ستنسحب منها ميلشيا الحزام الأمني الموالية للإمارات .

واشار مصدر مسئول في التحالف في تصريحات له قبل قليل أن عملية الانسحاب ستتم قبل انعقاد اجتماع الرياض الذي دعت اليه السعودية .

من جهة اخرى اعلن وزير الخارجية الإماراتي " عبدالله بن زايد " ان الإمارات شريك فاعل في التحالف العربي الى جانب السعودية .