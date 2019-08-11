شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اول تصريح مفاجئ "ل بن سلمان" يعلن عن موقفة الصارم من الوحدة اليمنية "تصريح" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد نائب وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان ان موقف المملكة الداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن واستقراره ثابت لا يتغير . Advertisements واضاف ان ما حدث في عدن يعطي فرصة للمتربصين باليمن وأهله من المليشيات والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الحوثيين والقاعدة وداعش. واشار الى ان واجب المملكة دعم والحفاظ على الشرعية في اليمن وتقديم كافة سبل الدعم للشعب اليمني ، والتطورات المؤسفة في عدن تسببت في تعطيل العمل الانساني والاغاثي وهو امر لا تقبله المملكة. وأكد ان المجتمع الدولي اليوم على مواقفهم الرافضة تجاه ما يحدث في العاصمة المؤقتة عدن.، والمملكة لن تقبل إشعال فتنة جديدة هي بمثابة اعلان حرب على الشعب اليمني الذي عانى طويلا من هذه الأزمة

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