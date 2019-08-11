شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : هولاء هم اول «خونة الشرعية» الذين اعلنوا الانقلاب عليها والانضمام لـ مليشيات الانتقالي (اسماء وتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن قائدان عسكريان بارزان اليوم السبت انشقاقهما عن الحكومة الشرعية والانضمام لما يسمى المجلس الانتقالي ،عقب ما شهدته عدن من تطورات اخيرة اليوم وسقوطها بيد الانفصاليين .

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واعلن قائد القوات الخاصة بعدن اللواء فضل باعش، وقائد الشرطة العسكرية في محافظة لحج العقيد صبري طاهر ،انضمامهم لقوات ما يسمى المجلس الانتقالي في عدن.

وقال ”باعش“ في تسجيل مصور (شاهده مأرب برس) : «نحن في قيادة القوات الخاصة، ضباط وجنود وأفراد، نعلن انضمامنا إلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس اللواء عيدروس الزبيدي».

وأضاف: «كل جنود وضباط وأفراد القوات الخاصة من أبناء الجنوب ينتمون للمقاومة الشعبية الجنوبية» وزعم ان انضمامه وقواته يأتي «حقنًا للدماء الجنوبية ومن أجل أرض الجنوب».