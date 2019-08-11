شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: المجلس الانتقالي يعلن الان موقفه رسميا من دعوة السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي استجابته لدعوة السعودية التي وجهتها مساء اليوم للمجلس الانتقالي والحكومة الشرعية للحضور الى الرياض وعقد اجتماع طارئ حول أحداث عدن.

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وقال المتحدث باسم المجلس الانتقال يالجنوبي نزار هيثم في تغريده له على صفحته في تويتر قبل قليل ـ رصدها محرر "يمن الغد": قال :استجابة لبيان قيادة تحالف دعم الشرعية يؤكد #المجلس_الانتقالي_الجنوبي التزامه التام بإيقاف إطلاق النار

كما يرحب المجلس بدعوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية للحوار وجاهزيته له.

كما نهنئ شعبنا وامتنا العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وكل عام وأنتم بألف خير.