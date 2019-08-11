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عاجـــل : طيران التحالف يلقي الان هذه المنشورات على مدينة عدن .. ويعلن فيها عن موقفا حازم ..«شاهد الصور»

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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