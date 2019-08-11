شكرا لقرائتكم خبر عن عقب تهديد صارم من التحالف وقصف الطيران . «الانتقالي الجنوبي» ينسحب من المواقع التي تحت سيطرته... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد عضو المجلس الانتقالي الجنوبي الانقلابي " سالم ثابت العولقي " أن تم فعليا وقف اطلاق النار في عدن منذ سبع ساعات وان بيان التحالف الذي طالب بالوقف الفوري لاطلاق النار صدر والاوضاع في عدن مستقرة وهادئة وتم الانسحاب من كافة المواقع التي سيطرت عليها ميلشيا الحزام الأمني .

من جهته نفي الصحفي اليمني " عبدالله الزامكي " انسحاب ميلشيا الحزام من المواقع التي سيطرت عليها معتبرا اعلان المجلس الانتقالي الانسحاب بأنه مجرد استجابة " اعلامية " لطلب التحالف العربي .

ودعا التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، ليل السبت، إلى وقف إطلاق النار بشكل "فوري" في مدينة عدن، مؤكدا أنه سيستخدم "القوة العسكرية" ضد من يخالف ذلك.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي قوله إن قيادة التحالف "تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اعتبارا من الساعة الواحدة بعد منتصف هذه الليلة وتؤكد أنها ستستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك".

من جهة أخرى يرى مراقبون أن الانسحاب يبدو حقيقياً وقد تم رغماً عن الانتقالي بسبب لهجة بيان التحالف الشديدة، ويؤكد ذلك القصف الذي نفذه طيران التحالف هذه الليلة في عدن.