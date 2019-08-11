شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب الموازين .. السعودية تتدخل عسكريا في عدن بتوجيهات مباشرة للملك سلمان .. وهذا ما يحدث الآن... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر محلية أن طائرات المملكة العربية السعودية تحلق بشكل مكثف الآن في سماء مدينة عدن بتوجيهات مباشرة من الملك سلمان . يأتي ذلك بعد إدانة المملكة لأحداث الانقلاب الذي شهدته عدن من قبل المليشيات التابعة للإمارات . قد يهمك ايضاً: - عقب تهديد صارم من التحالف وقصف الطيران . «الانتقالي الجنوبي» ينسحب من المواقع التي تحت سيطرته مُرغماً (تفاصيل عاجلة) Advertisements - عاجل : طيران التحالف ينزل قبل قليل منشورات ورقية على سكان مدينة عدن.. شاهد مالذي يطالبهم فيها؟ «صور»

ويأتي لتنفيذ قرار التحالف العربي بسحب كامل المليشيات الانقلابية التى استولت على مقار حكومية في عدن . وتستعد مليشيات المجلس الانتقالي لإخلاء المقار العسكرية والمدنية التي دخلتها بدعم إماراتي . وكانت "التحالف العربي" بقيادة المملكة دعا الانتقالي الى اخلاء المواقع التي دخلتها فورا مالم سيستخدم القوة.

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