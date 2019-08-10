طالب تحالف دعم الشرعية، قبل قليل، بوقف فوري لإطلاق النار في مدينة عدن جنوبي اليمن.
وأضاف التحالف، في تصريحات صحفية مساء اليوم السبت، آب 10، 2019: سنستخدم القوة العسكرية لفرض وقف إطلاق النار في عدن.
ودعا التحالف إلى خروج قوات الانتقالي والحزام الأمني من المواقع التي سيطرت عليها في عدن.
وأعلن التحالف رفضه القاطع للتطورات الأخيرة التي حدثت في عدن.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| تحالف دعم الشرعية: سنستخدم القوة العسكرية لفرض وقف إطلاق النار بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.