عاجل| تحالف دعم الشرعية: سنستخدم القوة العسكرية لفرض وقف إطلاق النار بعدن

طالب تحالف دعم الشرعية، قبل قليل، بوقف فوري لإطلاق النار في مدينة عدن جنوبي اليمن.

وأضاف التحالف، في تصريحات صحفية مساء اليوم السبت، آب 10، 2019: سنستخدم القوة العسكرية لفرض وقف إطلاق النار في عدن.

ودعا التحالف إلى خروج قوات الانتقالي والحزام الأمني من المواقع التي سيطرت عليها في عدن.

وأعلن التحالف رفضه القاطع للتطورات الأخيرة التي حدثت في عدن.