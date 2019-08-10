كما تقدما بالتهنئة لقواتنا المسلحة الجنوبيه التي أثبتت جدارتها وكفاءتها العاليه في تحقيق هذا النصر.
واختتما البرقيه بتهنئة الرئيس بعيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى شعبنا الجنوبي وعلى قواتنا المسلحة بالخير ومزيدا من الانتصارات
كانت هذه تفاصيل خبر أعضاء الجمعية الوطنية بالقاهرة يهنئون الزبيدى بالانتصارات وعيد الأضحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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