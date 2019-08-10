شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التحالف يؤكد استخدام القوة في حال عدم وقف اطلاق النار بعد منتصف الليلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر التحالف العربي بيانا بشأن الأحداث التي شهدتها عدن ، حيث طالب في البيان وقف فوري لاطلاق النار اعتباراً من الساعة الواحدة فجراً ، واي قوات تحالف سيتم قصفها.

كما تدعى التحالف السعودي الاماراتي كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.

وعبر البيان عن شكره للقيادات الوطنية اليمنية التي استجابت لنداء التحالف ومناشدات الشعب اليمني وغلبت المصلحة العليا للشعب.



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