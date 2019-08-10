- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن القوات التي اقتحمت منزل الميسري تفجر قنبلة من العيار الثقيل وتعلن ماذا وجدت داخل المنزل؟ "صورة وتفاصيل مفاجئة صدمت الجميع" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - فجرت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي مساء اليوم قنبلة من العيار الثقيل حيث أعلنت العثور على مختطف لدى القاعدة أفرج عنه من سجون وزير الداخلية احمد الميسري في عدن.
وقالت "أن مخزن تنظيم القاعدة كان تحت منزل وزير الداخلية الميسري".
ونقلت وسائل إعلامية تابعة للمجلس الانتقالي عن مصادر مقربة من المختطف عبدالرزاق عدنان المجيدي الصبيحي الذي اشيع ان تنظيم القاعدة اختطفه قبل عام، انه عاد اليها اليوم عقب العثور عليه في سجن الصولبان، الذي نقل اليه امس من مقر احتجازه في منزل الميسري بعدن".
وكان وسطاء طالبوا اسرة الصبيحي بدفع فدية قدرها مليون ريال سعودي بزعم انها لتنظيم القاعدة من اجل إطلاق سراحه، لكن اسرة المختطف عجزت عن الدفع.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات التي اقتحمت منزل الميسري تفجر قنبلة من العيار الثقيل وتعلن ماذا وجدت داخل المنزل؟ "صورة وتفاصيل مفاجئة صدمت الجميع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.