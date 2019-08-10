شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..خبير سياسي شهير يكشف عن اتقاق " سري " وافقت عليه السعودية بشكل اضطراري لانهاء الحرب باسقاط الشرعية بعدن والتسليم بسلطة الحوثي بالشمال مقابل هذه الضمانة للمملكة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الخبير السياسي البارز " جمال الخطيب" أن سقوط عدن في قبضة ميلشيا الحزام الأمني المدعومة من الإمارات تم بموحب اتفاق بين الأخيرة والسعودية وذلك في اطار ترتيبات تم التوافق عليها لانهاء الحرب في اليمن بطريقة مغايرة لا تتمثل في انهاء انقلاب الحوثيين ولكن بانهاء شرعية الحكومة اليمنية والتسليم بسلطة جماعة الحوثي على المحافظات الشمالية .

واشار " الخطيب " الى أن ترتيبات انها الحرب في اليمن تتضمن تسليم السعودية واعترافها بسلطة الحوثيين على شمال اليمن وتمكين الانفصاليين من اسقاط الشرعية في الجنوب مع تقديم الحوثيين ضمانات بانهاء اي تهديدات للحدود السعودية معتبرا أن هذا الاتفاق تم بين الامارات وايران وووافقت عليه السعودية .

وحذر الخطيب من أن تسليم السعودية بسلطة الحوثيين على الشمال يتناقض مع العقيدة العسكرية المترسخة في السعودية منذ عقود طويلة والتي لا يمكن ان تأمن لوجود ميلشيا موالية لايران خصم المملكة اللدود على الضفة الاخرى المقابلة لحدودها .